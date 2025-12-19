Die Russische Föderation hat 160 unbemannte Luftfahrzeuge angegriffen: Es gibt Treffer an 23 Orten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die ukrainischen Luftverteidigungskräfte haben über Nacht 108 von 160 russischen Drohnen zerstört.

In der Nacht zum 19. Dezember haben die russischen Streitkräfte die Ukraine mit 160 Schahed, Gerbera und anderen Typen von Angriffsdrohnen angegriffen, davon etwa 90 Schaheds. Dies teilte das Luftwaffenkommando der Streitkräfte der Ukraine mit.

Nach vorläufigen Angaben hat die Luftabwehr um 8.00 Uhr 108 feindliche Drohnen vom Typ Schahed, Gerbera und andere Drohnen im Süden und Osten des Landes abgeschossen und vernichtet.

Siebenundvierzig Angriffsdrohnen wurden an 23 Orten getroffen.

Der Luftangriff wurde von Luftstreitkräften, Flugabwehrraketen, Einheiten der elektronischen Kriegsführung und unbemannter Systeme sowie mobilen Feuergruppen der Verteidigungskräfte abgewehrt.

Wir erinnern daran, dass russische Truppen am Abend des 18. Dezember Odessa mit Drohnen angegriffen haben. Die Bewohner der Stadt waren ohne Stromversorgung, weil die Energieanlagen getroffen wurden.