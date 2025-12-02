Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Geheimdienst SBU hat in Zusammenarbeit mit den britischen Geheimdiensten den Briten Ross David Cutmore enttarnt, der im Auftrag der russischen Spezialdienste in den Jahren 2024-2025 Aufklärungs- und Sabotageaktivitäten in der Ukraine durchführte.

Quelle: Quellen der ukrainischen Pravda zur Spionageabwehr im Sicherheitsdienst der Ukraine

Einzelheiten: Die Spezialoperation wurde Anfang Oktober durchgeführt.

Der Quelle zufolge kam Ross David Cutmore 2024 als Militärausbilder in die Ukraine, um bei der Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte zu helfen.

Er fügte hinzu, dass Cutmore über militärische Erfahrung verfügt, die er während seines Militärdienstes in der britischen Armee und während seiner Zeit im Nahen Osten gesammelt hat.

Die Quelle sagte der Ukrajinska Prawda auch, dass Katmor von den russischen Spezialdiensten mit Schusswaffen und Munition versorgt worden sei, „um gezielte Tötungen auf dem Territorium der Ukraine durchzuführen“.

Die Ermittlungen haben insbesondere Grund zu der Annahme, dass der Ausbilder die Waffen, mit denen Demian Hanul, Iryna Farion und Andrij Parubiy in der Ukraine getötet wurden, importiert und verteilt hat.

„Cutmore wurde festgenommen und befindet sich in Gewahrsam, und die Ermittlungen dauern an“, so die Quelle.