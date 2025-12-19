EU behält sich das Recht vor, russische Vermögenswerte zur Finanzierung der Ukraine zu verwenden, von der Leyen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Europäische Union behält sich das Recht vor, Barguthaben aus russischen Vermögenswerten zur Finanzierung eines Darlehens an die Ukraine zu verwenden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen.

„Wir behalten uns das Recht vor, Barguthaben aus russischen Vermögenswerten, die in der EU immobilisiert sind, zur Finanzierung des Kredits zu verwenden. Das ist eine Lösung, die wir gemeinsam gefunden haben“, betonte die Präsidentin der Europäischen Kommission.

Ihr zufolge wird die Finanzierung der Ukraine nach 2027 Teil der nächsten langfristigen Diskussion über den EU-Haushalt sein.

Wie berichtet, hat die Europäische Union am 19. Dezember beschlossen, die Ukraine mit 90 Milliarden Euro zu unterstützen. Dies wird ein zinsloses Darlehen sein.

Die Ukraine muss das Darlehen erst zurückzahlen, nachdem Russland Reparationen gezahlt hat.

Ungarn, die Tschechische Republik und die Slowakei lehnten es ab, sich an der Finanzierung des Darlehens für die Ukraine zu beteiligen, wie aus einer Pressemitteilung des Europäischen Rates hervorgeht.

Reparationsdarlehen für die Ukraine