Eingefrorene Vermögenswerte: Die Russische Föderation fordert 230 Mrd. $ von Euroclear

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Klage der russischen Zentralbank gegen Euroclear in Höhe von 229 Mrd. $ ist beim Moskauer Schiedsgericht eingegangen.

Die russische Zentralbank, die vor dem Moskauer Schiedsgericht eine Klage gegen den belgischen Verwahrer Euroclear eingereicht hat, fordert von diesem 18,2 Billionen Rubel (etwa 229 Milliarden Dollar). Dies berichtete rossMedia am Montag, den 15. Dezember.

Die russische Zentralbank hatte am 12. Dezember bei einem Moskauer Gericht Klage eingereicht wegen „illegaler Handlungen der Euroclear-Verwahrstelle, die Schaden verursachen“, sowie wegen der Pläne der Europäischen Kommission, eingefrorene Vermögenswerte der Russischen Föderation zur Finanzierung der Ukraine zu verwenden.

Heute wurde bekannt, dass die Klage der russischen Zentralbank gegen Euroclear in Höhe von 18,2 Billionen Rubel (ca. 229 Milliarden Dollar) beim Schiedsgericht in Moskau eingegangen ist. Erinnern Sie sich daran, dass die Europäische Union beschlossen hat, russische Vermögenswerte in Europa in Höhe von etwa 210 Milliarden Euro auf unbestimmte Zeit einzufrieren. Der überwiegende Teil des Vermögens gehört der russischen Zentralbank und wird in der belgischen Verwahrstelle Euroclear gelagert. Der Europäische Rat wird am 18. Dezember zusammentreten, um die Einzelheiten des Reparationsdarlehens festzulegen und die noch offenen Fragen zu klären, insbesondere die Garantien aller EU-Regierungen für Belgien, damit das Land nicht allein auf seinen Rechnungen sitzen bleibt, wenn die Klage Russlands erfolgreich ist.