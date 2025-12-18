Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Gesamtausgaben des russischen Verteidigungsministeriums erreichten 7,3 Prozent des BIP, während der Anteil der Mittel für den nicht-militärischen Bedarf im Gegenteil zurückging.

Die Ausgaben der Russischen Föderation für den Krieg mit der Ukraine beliefen sich im Jahr 2025 auf 5,1 Prozent des BIP. Diese Zahl entspricht in etwa 11,1 Billionen Br, basierend auf der Prognose des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung der Russischen Föderation über das BIP von 217,3 Billionen Br. Dies erklärte der russische Verteidigungsminister Andrej Belousov laut dem Telegramkanal Faridaily.

Die Gesamtausgaben des russischen Verteidigungsministeriums erreichten 7,3% des BIP.

Gleichzeitig sank der Anteil der Mittel für nicht-militärische Bedürfnisse von 2,7% im Jahr 2024 auf 2,2% im Jahr 2025.

Das Ministerium hat bisher nur die Gesamtausgaben unter dem Artikel Nationale Verteidigung veröffentlicht, ohne die Kosten, die direkt mit dem Krieg gegen die Ukraine zusammenhängen, hervorzuheben

Wir erinnern daran, dass in Russland die Sozialprogramme gekürzt wurden und man gezwungen war, Geld für die Armee auszugeben. Der Krieg in der Ukraine hat begonnen, die Taschen der Russen zu belasten.

Russlands Wirtschaft befindet sich im Kriegsmodus