"Es ist physisch unmöglich, dorthin zu gelangen": Der staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine hat die Einschränkungen des Verkehrs an der Grenze zu Moldawien erklärt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Grenzübergänge im Süden der Region Odessa sind weiterhin geöffnet und in Betrieb, aber aufgrund der Folgen des russischen Angriffs auf die kritische Infrastruktureinrichtung ist es derzeit schwierig, sie zu erreichen.

Ihor Perehnyak, Sprecher der südlichen Regionalabteilung des staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine, sagte gegenüber RBK Ukrajina.

„Die staatlichen Grenzübergänge sind offen und funktionieren, aber aufgrund der Situation, die durch den russischen Angriff auf die kritische Infrastruktureinrichtung entstanden ist, können Fahrzeuge nicht dorthin gelangen“, sagte er.

Laut Perehniak kontrollieren die Grenzschützer die Situation und erklären den Bürgern an den Kontrollpunkten die Lage. Gleichzeitig betonte er, dass es derzeit nicht möglich ist, zu sagen, wann genau die Reisemöglichkeiten wiederhergestellt werden können.

„Wir warnen vor den Ereignissen und empfehlen den Bürgern, von solchen Reisen abzusehen“, fügte der Sprecher hinzu.

Er stellte auch klar, dass es derzeit schwierig ist, von Odessa zu den Grenzübergängen zwischen der Ukraine und Moldawien in der Region Odessa zu gelangen, und dass die Frage der Stabilisierung der Situation nicht in die Zuständigkeit des staatlichen Grenzschutzes der Ukraine fällt.

„Die Stabilisierung liegt nicht in unserer Zuständigkeit, wir müssen uns an den staatlichen Notdienst wenden“, sagte Perehnyak.