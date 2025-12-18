Die Nationalbank der Ukraine hat erklärt, wie das Haushaltsdefizit im Falle einer Verzögerung der EU-Finanzierung geschlossen werden kann

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Wenn sich die Gelder der Europäischen Union zur Deckung des Finanzierungsbedarfs der Ukraine verzögern, kann die Regierung das Haushaltsdefizit auf Kosten der ukrainischen Banken decken.

Dies erklärte der stellvertretende Gouverneur der ukrainischen Nationalbank Serhij Nikolaychuk während eines Briefings am 18. Dezember, berichtet RBK Ukrajina.

„Die Risiken der externen Finanzierung sind ziemlich groß. Wenn diese Risiken durch zusätzliche vorübergehende Pausen im Fluss der Auslandshilfe realisiert werden, kann sich die Regierung teilweise auf die Banken verlassen, wie es in den letzten Jahren der Fall war“, erklärte er.

Nikolajtschuk zufolge haben die Banken das Potenzial, ihre Investitionen in Staatspapiere deutlich zu erhöhen, wodurch das Haushaltsdefizit möglicherweise gedeckt werden könnte. Gleichzeitig erwägt die Regierung immer noch ein Reparationsdarlehen als Basisszenario.