Russen greifen ein Auto im Zentrum von Cherson an - ein Mann liegt im Krankenhaus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 18. Dezember beschießen die Russen Cherson: drei Verletzte, zwei Tote. Einzelheiten zu den Angriffen und zum Zustand der Verwundeten.

Am Abend des 18. Dezember verwundeten Russen im Zentrum von Cherson einen Mann, der in einem Auto saß.

*:* Militärische Regionalverwaltung von Cherson

*:* Es ist bekannt, dass der 41-jährige Mann eine Schrapnellwunde am Arm, einen Sprengsatz und eine geschlossene Kopfverletzung hat.

Er befindet sich in einem mäßigen Zustand im Krankenhaus.

Zuvor hatten die Angreifer das Feuer auf den Bezirk Dniprovsky in Cherson eröffnet. Dabei geriet eine 86-jährige Frau in ihrem eigenen Haus unter feindlichen Beschuss. Sie erlitt eine Explosionsverletzung und eine Schrapnellwunde am Arm.

Ein Ambulanzteam brachte das Opfer in ernstem Zustand ins Krankenhaus.

Zur gleichen Zeit beschossen russische Truppen ein Versorgungsunternehmen in Cherson. Eine 61-jährige Angestellte erlitt eine Sprengstoffverletzung und Schrapnellwunden im Bauch, sie liegt ebenfalls in ernstem Zustand im Krankenhaus.

Zur Erinnerung: Am Morgen des 18. Dezember griffen russische Truppen Novodmitrivka im Bezirk Cherson mit einer Drohne an und beschossen später den Bezirk Dniprovsky in Cherson. Bei den Angriffen wurden zwei Menschen getötet.