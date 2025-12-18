Rekordtief: Finanzielles Stressniveau in der Ukraine im November

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im November 2025 ist der von der Nationalbank der Ukraine berechnete Finanzstressindex gesunken und hat den niedrigsten Stand seit Beginn der umfassenden Invasion erreicht.

Dies berichtet der Pressedienst der Nationalbank der Ukraine in seinem Bericht zur Finanzstabilität.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Bankensystem stabil und liquide bleibt und die Kreditvergabe an Unternehmen und Haushalte rasch zunimmt.

„Das jährliche Wachstum der Unternehmenskredite beschleunigte sich auf 35%, wobei die Banken Kredite an Unternehmen verschiedener Größen, Eigentumsformen und Branchen vergeben“, so die NBU.

„Die Einnahmen der Unternehmen steigen, vor allem aufgrund höherer Preise“, so die Aufsichtsbehörde.

Um es kurz zu machen:

Das Finanzministerium hat einen Gesetzesentwurf zur Diskussion gestellt, der die Verwaltung der Mehrwertsteuer für einzelne Steuerzahler verbessern soll.