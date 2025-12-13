Erneuter Luftalarm in Kiew und Regionen wegen Raketenangriffs: Wo liegt die Gefahr von Anschlägen?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Samstagmorgen, den 13. Dezember, wurden Kiew und eine Reihe von Regionen erneut in Luftalarm versetzt. Der Grund für den Alarm war ein Raketenangriff.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram der Militärverwaltung der Stadt Kiew und den Kanal der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

„Der Feind droht mit dem Einsatz von Raketenwaffen. Bitte begeben Sie sich in die Schutzräume“, so die Kiewer Militärverwaltung in einer Erklärung um 06:42 Uhr.

In der Zwischenzeit meldete die ukrainische Luftwaffe, dass sie ein Hochgeschwindigkeitsziel in der Region Sumy gesichtet habe und danach über die Region Poltawa geflogen sei.

Überwachungskanäle behaupten, dass die Russen Iskander-K-Marschflugkörper abgeschossen haben.

Aktualisiert um 07:10 Uhr.*

Der Feind greift die Ukraine weiterhin mit Raketen an. Nach den Aufzeichnungen der Luftwaffe zu urteilen, wird die Region Odessa erneut angegriffen.

Aktualisiert um 07:19 Uhr.*

Soeben sind in Mykolajiw Explosionen zu hören. Zuvor hatte das Militär mitgeteilt, dass Raketen in Richtung dieser Stadt fliegen.

Inzwischen wurde der Alarm in Kiew aufgehoben.

Wo der Alarm ausgerufen wurde

Ab 06:47 Uhr sieht die Karte des Luftalarms wie folgt aus. Wie Sie sehen können, gilt das Signal weiterhin in den Regionen Kiew, Schytomyr, Winnyzja, Tschernihiw, Sumy, Tscherkassy, Odessa, Mykolajiw, Kirowohrad, Poltawa, Cherson, Dnipro, Saporischschja, Charkiw und Donezk.

Russlands Schlag gegen die Ukraine