Die Steuerbehörde warnt vor möglichen Einschränkungen beim Betrieb der elektronischen Dienste

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 20. und 21. Dezember kann es zu Einschränkungen beim Betrieb der elektronischen Dienste des Staatlichen Steuerdienstes und des Elektronischen Kabinetts für den Empfang von Daten aus dem Staatlichen Register der individuellen Steuerzahler kommen, teilt der Staatliche Steuerdienst der Ukraine mit.

Der Staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine wird routinemäßige und technische Wartungsarbeiten am Informations- und Kommunikationssystem „Staatliches Register der individuellen Steuerzahler“ durchführen.

„Während dieser Zeit kann es zu Einschränkungen beim Betrieb der elektronischen Dienste und des elektronischen Kabinetts für den Empfang von Daten aus dem Staatlichen Register der individuellen Steuerzahler kommen“, heißt es in der Erklärung.

„Wir tun unser Bestes, um die Dienste stabiler, schneller und sicherer zu machen. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten“, heißt es in der Erklärung.

