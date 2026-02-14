In Kiew wurde die Heizung in weiteren 400 Gebäuden wieder in Betrieb genommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In Kiew wurde die Heizung in 400 Häusern wieder eingeschaltet, die nach dem russischen Angriff am 12. Februar ohne Wärme geblieben waren.

Dies berichtet die Ukrajinska Prawda

„In 400 Häusern der Hauptstadt wurde die Heizung wieder eingeschaltet“, teilte der Vorsitzende der Stadtverwaltung von Kiew, Witalij Klitschko, mit.

„Die Kommunalbetriebe arbeiten daran, die Wärmeversorgung in anderen Hochhäusern wiederherzustellen, die aufgrund des feindlichen Angriffs auf die Infrastruktur Kiews am 12. Februar ohne Heizung waren. Ich erinnere daran, dass damals 2600 Wohnhäuser ohne Heizung waren“, erklärte er.

Hintergrund:

Das Heizkraftwerk Darnytsia in Kiew wurde am 3. Februar schwer beschädigt, und die Wiederherstellung seiner Systeme und Anlagen wird mindestens zwei Monate dauern, sofern es nicht zu weiteren verheerenden Angriffen des Feindes kommt.

Experten untersuchten die Art der Schäden am Heizkraftwerk Darnytska in Kiew und erstellten eine Liste mit mehr als 1100 Hochhäusern, die bis zur Wiederherstellung des Heizkraftwerks ohne Wärmeversorgung bleiben werden.

Nach dem massiven Angriff des Feindes auf Kiew am 12. Februar waren fast 2600 Gebäude in der Hauptstadt ohne Heizung.