Die Entwicklung der Industrieparks in der Ukraine wurde vorhergesagt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im Jahr 2026 wird die Entwicklung der Industrieparks in der Ukraine mehrere Schlüsselbereiche umfassen, die in den letzten drei Jahren begonnen haben, Gestalt anzunehmen. Dazu gehört ein stetiger Anstieg der Zahl der registrierten und in Betrieb befindlichen Industrieparks (bis zu 30 registrierte und 15-20 in Betrieb befindliche pro Jahr).

Dies ist die Meinung von Walerij Kirilko, CEO der Unternehmensgruppe Industrial Parks of Ukraine.

Wie in der von Kirilko vorgelegten Zusammenfassung über die Entwicklung der Industrieparks angemerkt, werden sich diese in Richtung einer stärkeren Spezialisierung, Innovation und Umweltfreundlichkeit entwickeln.

„Die staatliche Unterstützung, die Anziehung ausländischer Investoren und die Entwicklung der Infrastruktur werden leistungsstarke Industriecluster schaffen, die zu den Motoren der wirtschaftlichen Erholung und des Wachstums des Landes werden“, heißt es in dem Bericht.

Der Artikel erinnert daran, dass Ende 2025 118 Industrieparks im Register der Industrieparks in der Ukraine eingetragen waren (im Januar 2026 wurden sieben Parks ausgeschlossen, so dass es derzeit 111 gibt).

Gleichzeitig wurden 80 IPs während der Kriegszeit von 2022 bis 2025 registriert, was fast 70% der Gesamtzahl entspricht. Im letzten Jahr wurden 27 Parks registriert, acht wurden aus dem Register ausgeschlossen.

Am 23. Januar wurde berichtet, dass die Regierung beschlossen hatte, sieben Industrieparks aus dem Register der Industrieparks der Ukraine auszuschließen.