Tragödie in Ternopil: Die Polizei untersucht den plötzlichen Tod eines Drittklässlers

Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net

Die Gesetzeshüter untersuchen die Umstände, die zum Tod des Jungen geführt haben. Das Kind starb im Krankenhaus.

Ein Drittklässler ist plötzlich in einem Krankenhaus in Ternopil gestorben. Die Strafverfolgungsbehörden ermitteln die Umstände, die zum Tod des Jungen geführt haben, und haben ein Strafverfahren eingeleitet. Dies berichtete der Pressedienst der regionalen Polizei am Dienstag, den 16. Dezember.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung mit Beileidsbekundungen am 15. Dezember auf der Seite der Bildungseinrichtung erschien. Es ging um den plötzlichen Tod eines Kindes in einem der Krankenhäuser in Ternopil. Die Ärzte haben jedoch keine Informationen an die Sonderpolizei weitergegeben.

Die polizeilichen Ermittler haben diesen Sachverhalt bereits in das einheitliche Register für Ermittlungsverfahren gemäß Artikel 140 (unzulässige Ausübung der Berufspflichten durch medizinisches oder pharmazeutisches Personal) des Strafgesetzbuches der Ukraine eingetragen. Die Strafverfolgungsbehörden sind dabei, die Umstände zu klären, die zum Tod des Jungen geführt haben. Die Untersuchung dauert noch an. Wir werden daran erinnern, dass im Mai in der Region Poltawa in der Schule ein 13-jähriger Schüler starb. Der Junge erkrankte plötzlich während einer Unterrichtsstunde im Sportunterricht. In der Region Odessa starb ein Kind während einer Unterrichtsstunde