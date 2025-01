Nachrichten vom 10. Januar: Umfangreiche US-Sanktionen gegen russisches Öl, jährliche Inflation von 12%

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber haben heute alle gesprochen?

Register. Am 10. Januar hat das Justizministerium nach einem groß angelegten Cyberangriff der Russischen Föderation den Betrieb aller wichtigen Dienste des USR-Portals wiederhergestellt. Finanzen. Die Ukraine hat im Rahmen der ERA-Initiative 3 Milliarden Euro von der EU erhalten. Dies ist die erste Tranche von Geldern aus der Europäischen Union, die durch die Erlöse aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten gesichert sind. Zum russischen Öltransit. Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal sagt, dass die Unterbrechung des Öltransits durch die Druschba-Pipeline eine Verletzung des Energiecharta-Vertrags und des Assoziierungsabkommens der Ukraine mit der Europäischen Union wäre. Zur Inflation. Im Dezember 2024 stiegen die Verbraucherpreise in der Ukraine um 1,4% im Vergleich zum November, und die Inflation erreichte 12% für das gesamte Jahr. Sanktionen gegen Russland. Das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums hat Sanktionen gegen die beiden größten russischen Ölgesellschaften Gasprom Neft und Surgutneftegaz sowie die Schiffsversicherer Ingosstrakh und AlfaStrakhovanie verhängt. Die britische Regierung hat Sanktionen gegen die russischen Unternehmen Gasprom Neft und Surgutneftegaz angekündigt. EP-Exklusiv: Sie unterliegen nicht der elektronischen Kriegsführung. Wie die Ukraine die Produktion von Glasfaserdrohnen entwickelt Das ukrainische Militär glaubte früher, dass Glasfaserdrohnen an der Front nicht benötigt würden. Mit der Entwicklung der elektronischen Kriegsführung änderten sie jedoch ihre Meinung und begannen mit der Produktion von Drohnen auf Draht in der Ukraine.