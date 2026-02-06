Reserve+ wird vorübergehend den Betrieb einstellen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die technischen Arbeiten werden um 01:00 Uhr abgeschlossen sein, danach werden alle Dienste wieder wie gewohnt funktionieren.

Die Anwendung Reserve+ wird vorübergehend nicht verfügbar sein. Der Grund dafür sind geplante technische Arbeiten im Register Oberig. Dies teilte das Verteidigungsministerium der Ukraine auf seinem Telegram-Kanal mit.

Insbesondere wird Reserve+ am 7. Februar von 00:00 bis 01:00 Uhr keine Dienste anbieten. Auch eine Aktualisierung der Reserve-ID wird nicht möglich sein.

„Damit Sie Ihr elektronisches Wehrpassdokument immer zur Hand haben, laden Sie bitte vorab die PDF-Version herunter. Klicken Sie dazu auf dem Hauptbildschirm der Anwendung auf das Pluszeichen und wählen Sie „PDF herunterladen“, erinnerte das Ministerium.

Wir erinnern daran, dass das Verteidigungsministerium mit dem Testen der Wehrpflichtregistrierung in der App „Reserve+“ begonnen hat. In Kürze wird ein Teil der Bürger sich aus der Ferne registrieren lassen können – ohne persönliche Besuche im Territorialen Zentrum für Rekrutierung und soziale Unterstützung und ohne Papierkram.