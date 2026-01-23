Die Verteidigungskräfte haben ein Öldepot in der Region Penza der Russischen Föderation und das Radar der Angreifer auf der Krim angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Verteidigungskräfte haben das Öldepot von Penzanefteprodukt in der Russischen Föderation und das Radar der Invasoren auf der Krim angegriffen. Es wurde ein Feuer gemeldet, und der Schaden wird derzeit ermittelt.

In der Nacht zum 23. Januar griffen die Verteidigungskräfte das Öldepot von Penzanefteprodukt in der Region Penza der Russischen Föderation an und meldeten die Beschädigung der Radarstation der Invasoren auf der Krim.

*:* Erklärung des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine

*:* „Im Rahmen einer systematischen und gezielten Reduzierung der Offensivfähigkeiten und des militärischen und wirtschaftlichen Potenzials des Feindes wurde das Öldepot Penzanefteprodukt in der Region Penza der Russischen Föderation getroffen.“

*:* Es wird berichtet, dass in der Anlage ein Feuer festgestellt wurde. Das Ausmaß des Schadens wird derzeit geklärt. „Das Öldepot ist an der Versorgung der russischen Besatzungsarmee beteiligt“, so der Generalstab.

Nach Angaben des Militärs wurde auch der Schaden an der Radarstation Podlyot auf dem vorübergehend besetzten Gebiet der Autonomen Republik Krim, in der Nähe des Dorfes Frunze, bestätigt.

Darüber hinaus wurden Konzentrationen feindlicher Truppen in der vorübergehend besetzten Region Donezk und in der Region Belgorod der Russischen Föderation getroffen. Die Verluste werden derzeit geklärt.

Was zuvor geschah: Zuvor hatten der Gouverneur der Region Penza, Oleg Melnichenko, und das russische Verteidigungsministerium berichtet, dass in der Nacht zum 23. Januar in einem Öllager in Penza, Russland, infolge eines Drohnenangriffs ein Feuer ausgebrochen sei.