Slowakische Spediteure haben damit gedroht, sich der Grenzblockade anzuschließen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Slowakische Spediteure haben angedroht, sich ihren polnischen Kollegen anzuschließen und die ukrainischen Spediteure am Grenzübertritt zu hindern. Dies geht aus einem Brief der Union der slowakischen Straßentransporteure (UNAS) an das slowakische Verkehrsministerium hervor.

Die Blockade wird stattfinden, wenn die Europäische Kommission die Erteilung von Handelsgenehmigungen für den Transport innerhalb der Europäischen Union nicht zurückgibt. Die Spediteure sind der Meinung, dass das Ministerium den Güterverkehr seit langem vernachlässigt und das Problem völlig ignoriert hat.

„Wir möchten Sie zu einem Treffen einladen, um die Probleme mit ukrainischen Spediteuren zu besprechen, die keine Transportgenehmigungen benötigen. Wir möchten darauf hinweisen, dass der slowakische Güterverkehr in die Knie geht. Wie Sie sehen können, blockieren polnische Spediteure die Grenzen, weil sie das gleiche Problem wie unsere Spediteure haben“, heißt es in dem Brief.

Die slowakischen Medien begannen, über die Ansammlung von Lastwagen, die in die Ukraine fahren, am Grenzübergang Vyshne Nemetskoe – Uschhorod zu berichten.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 6. November an der polnisch-ukrainischen Grenze ein Streik polnischer Spediteure begonnen hat, die die Aufhebung der Visafreiheit für die Ukraine fordern. Polnische Spediteure blockieren die Bewegung von Lastwagen an den Kontrollpunkten Korchova-Krakivets, Grebenne – Rawa-Russka, Dorohusk – Yahodyn.

Am 13. November führte die Ukraine Gespräche mit Polen über die Aufhebung der Blockade an der Grenze, aber es wurde keine Einigung erzielt.