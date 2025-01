Als Reaktion auf den russischen Raketenangriff auf die Ukraine ist Polen in die Lüfte gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Morgen des 15. Januar hat Russland die Ukraine massiv mit Marschflugkörpern und Bomben beschossen. In diesem Zusammenhang hat Polen seine Kampfflugzeuge aufsteigen lassen.

Das berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Seite des Einsatzführungskommandos der polnischen Streitkräfte im sozialen Netzwerk X.

„Achtung, im Zusammenhang mit dem Angriff der Russischen Föderation, der vor allem Einrichtungen in der Westukraine trifft, haben Militärflugzeuge begonnen, in unserem Luftraum zu operieren“, hieß es in der Erklärung.

Es wurde klargestellt, dass das Operative Kommando in Übereinstimmung mit den geltenden Verfahren alle verfügbaren Kräfte und Mittel eingesetzt und ein Paar Kampfjets gestartet hat. Darüber hinaus wurden die bodengestützte Luftabwehr und die Radaraufklärung in höchste Alarmbereitschaft versetzt.

Das Kommando stellte klar, dass die getroffenen Maßnahmen darauf abzielen, die Sicherheit in den an die bedrohten Gebiete angrenzenden Territorien zu gewährleisten.

„Das operative Kommando der Strategischen Raketentruppen überwacht die aktuelle Situation, und die unterstellten Kräfte und Mittel sind in voller Bereitschaft für eine sofortige Reaktion“, fügte das Militär hinzu.

Russlands Beschuss der Ukraine