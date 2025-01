Die Brigaden der Streitkräfte der Ukraine erhalten monatlich 2,5 Milliarden Hrywnja für den Kauf von Drohnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Streitkräfte der Ukraine werden monatlich 2,5 Milliarden Hrywnja für den Kauf von Drohnen an die Brigaden verteilen, berichtet der Pressedienst des Verteidigungsministeriums. „Die Befehlshaber der Einheiten werden diese Mittel nutzen können, um genau die Drohnen zu kaufen, die für die Erfüllung der Aufgaben an der Front am effektivsten sind. Dies ist ein weiterer Schritt zur Schaffung des flexibelsten Systems, um die Streitkräfte mit allem auszustatten, was sie für die Verteidigung der Ukraine benötigen“, sagte der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umjerow. In dem Bericht heißt es, dass das Verteidigungsministerium im Dezember 2024 2,1 Milliarden Hrywnja direkt an die Kämpfer überwiesen hat. Sie sind von der elektronischen Kriegsführung nicht betroffen. Wie die Ukraine Glasfaserdrohnen einsetzt Zur Erinnerung: Die Schlüsselkomponente für Glasfaserdrohnen ist um ein Vielfaches im Preis gesunken und für Verteidigungsunternehmen erschwinglicher geworden. Ukrainische Verteidigungsunternehmen bereiten sich darauf vor, mit der Massenproduktion von Glasfaserdrohnen zu beginnen, die gegen elektronische Kriegsführung unverwundbar sind.