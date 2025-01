Russen griffen Mykolajiw an, ein Wohnhaus wurde beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Mitarbeiter der öffentlichen Versorgungsbetriebe begaben sich zu den Orten der Angriffe. Die Folgen des Angriffs auf die Stadt werden derzeit ermittelt.

In Mykolajiw waren Explosionen zu hören. Die Armee der Russischen Föderation hat die Stadt mit sieben Angriffsdrohnen angegriffen, es gibt Schäden an mehrstöckigen Gebäuden. Darüber berichtete am Dienstag, den 21. Januar, die Luftwaffe, der Bürgermeister von Mykolajiw Alexander Sjenkewytsch.

So berichtete Sjenkewytsch um 22.41 Uhr, dass in Mykolajiw eine Explosion zu hören war. Um 23.06 Uhr schrieb er, dass Explosionen zu hören waren.

Die Luftwaffe schrieb über Angriffsdrohnen in Richtung der Stadt.

Später sagte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Mykolajiw, Witalij Kim, dass die Angreifer sieben Angriffsdrohnen vom Typ Schahed auf die Stadt abfeuerten. Infolge des Angriffs wurden Wohnhäuser beschädigt und Brände brachen in der Stadt aus.

Kim gab an, dass das Feuer eine der Wohnungen eines Hochhauses erfasste, dessen Bewohner evakuiert werden.

Bislang sind keine Opfer zu beklagen.

Früher in Mykolajiw ertönten Explosionen, nach denen es ein Feuer gab.

