Putin hat Angst vor direkten Verhandlungen mit uns - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj ist davon überzeugt, dass Kremlchef Vladimir Putin Verhandlungen mit der Ukraine auf jede erdenkliche Art und Weise vermeidet, aber das alte Narrativ vorantreibt, dass es sich um einen Krieg zwischen dem Westen und der Russischen Föderation handelt. Der Staatschef sagte in einem Interview mit der Associated Press.

„Putin hat Angst vor direkten Verhandlungen mit uns. Seiner Meinung nach ist das sein Verlust, seine Schwäche. Gleichzeitig hält er an der alten Erzählung fest, dass es sich um einen Krieg zwischen dem Westen und Russland handelt, weil es für ihn unerträglich ist, zuzugeben, dass er die Ukraine verlieren wird“, sagte der Präsident.

Das ukrainische Staatsoberhaupt fügte hinzu, dass Putin verzweifelt signalisiert, dass er reden will – aber nicht mit der ukrainischen Seite, sondern mit Trump, mit Amerika. Allerdings, so der Präsident, werden solche Verhandlungen ohne die Ukraine nicht zu Ergebnissen führen.

Gleichzeitig schlug Selenskyj vor, wenn ihr Trump über konkrete Schritte zur Beendigung dieses Krieges diskutieren und den Weg nach vorn klar definieren würde – dann könnte er vielleicht danach mit den Russen sprechen.

„Putin will keine echten Verhandlungen. Er wird darauf bestehen, dass dies ein Krieg zwischen Russland und dem Westen ist. Wenn Präsident Trump ihm sagt, dass die Ukraine am Verhandlungstisch sitzen sollte, wird Putin nach einer Ausrede suchen – er wird wieder diese Geschichte der Illegitimität erzählen, die Zeit in die Länge ziehen und versuchen, die Beendigung des Krieges zu vermeiden.“

Selenskyj fügte hinzu, dass „die Ukraine heute dem Frieden näher ist als jemals zuvor in diesen 3 Jahren des Krieges.“