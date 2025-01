Ein gefangener Kämpfer der Demokratischen Volksrepublik Korea hat erzählt, wie er für die Russen gekämpft hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Gefangene sagte, er habe nicht gewusst, dass er in Russland kämpfen würde und gegen wen seine Landsleute kämpften.

Ein nordkoreanischer Soldat, der von ukrainischen Kämpfern in der russischen Region Kursk gefangen genommen wurde, hat über seinen Dienst in seinem Heimatland und seine Teilnahme an Kampfhandlungen auf russischem Gebiet gesprochen. Das entsprechende Video mit dem Verhör des Kämpfers wurde von Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag, den 20. Januar auf Facebook veröffentlicht.

Der gefangene Koreaner sagte, dass er in der Demokratischen Volksrepublik Korea im Geheimdienst gedient hat. Ihm zufolge kamen er und hundert Landsleute mit einem Schiff in Russland an und wurden dann mit dem Zug weitergebracht.

Der Kämpfer aus der Demokratischen Volksrepublik Korea sagte, dass einige seiner Landsleute im Umgang mit schwerer russischer Militärausrüstung geschult wurden, er selbst jedoch nicht.

Nach Angaben des Militäroffiziers trat er im Alter von 17 Jahren in die Armee der Demokratischen Volksrepublik Korea ein und leistete seinen Pflichtdienst ab. Der Koreaner behauptet, er habe nicht gewusst, wo und gegen wen er kämpfen würde.

„Ich selbst wusste nicht, bevor ich nach Russland kam, dass ich hier kämpfen würde. Ich wusste nicht einmal, gegen wen wir kämpfen würden“, sagte der nordkoreanische Geheimdienstoffizier.

Auf die Frage nach den Verlusten der Armee der Demokratischen Volksrepublik Korea sagte der Gefangene, dass „es in den Kämpfen viele Verluste gab.“

Wir erinnern daran, dass die südkoreanische Regierung Konsultationen mit der Ukraine über die Überstellung der vom ukrainischen Militär gefangen genommenen nordkoreanischen Soldaten plant.