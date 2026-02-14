Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Selenskyj betonte in München: Dank der ukrainischen Soldaten lebt Europa in Frieden, aber die Ukraine strebt nach einem Ende des Krieges.

Präsident Wolodymyr Selenskyj erinnerte daran, dass die europäischen Staaten dank der Opfer der ukrainischen Soldaten ein friedliches Leben genießen können.

Quelle: Selenskyjs Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz, berichtet der Korrespondent von „Europäische Wahrheit“

Details: Selenskyj erinnerte daran, dass es die Ukrainer sind, die die europäische Front halten.

„Hinter unserem Volk stehen das unabhängige Polen und die freien Länder des Baltikums“, erklärte er und merkte an, dass dies nicht alle in Europa verstanden hätten.

Direktes Zitat: „Ein Wiktor kann darüber nachdenken, wie er seinen Bauch vergrößern kann, anstatt darüber, wie er seine Armee vergrößern kann, um russische Panzer zu stoppen, die auf die Straßen von Budapest zurückkehren könnten.“

Details: In den letzten Jahren hat der ungarische Ministerpräsident Wiktor Orbán, der lange Zeit in guter körperlicher Verfassung war, erheblich an Gewicht zugenommen.

Selenskyj erinnerte jedoch daran, dass die Ukraine diesen Krieg beenden möchte.

„Keiner unserer Leute hat sich dafür entschieden, ein solcher Held zu sein. Die Ukraine hat sich diesen Krieg nicht ausgesucht… Die Ukrainer sind Menschen, keine Terminatoren. Auch unsere Leute sterben“, betonte er.

Was ging dem voraus? Zuvor hatten Selenskyj und Rutte in München erklärt, welches Ziel Russland derzeit in den „Friedensverhandlungen“ verfolgt.

Selenskyj erklärte in München auch, dass die Raketen der Luftabwehr direkt vor dem Angriff am 12. Februar aus der EU in die Ukraine geliefert worden seien.