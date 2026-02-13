Die Russische Föderation hat die Grenze der Region Tschernihiw angegriffen: Das Gebäude der Bezirksverwaltung von Nowgorod-Siwerskyj wurde zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am späten Abend des 14. Februar griffen russische Invasoren mit Drohnen die Grenze der Region Tschernihiw an. Durch den Angriff wurde das Gebäude der Bezirksverwaltung von Nowgorod-Siwersk zerstört.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Facebook-Beitrag des Leiters der Militärverwaltung des Bezirks Nowgorod-Siwerskyj, Alexander Seliverstow.

„Durch den Treffer einer Kampf-UAV vom Typ „Geran“ wurde das Gebäude der Bezirksverwaltung von Nowgorod-Siwersk praktisch zerstört“, schrieb Seliverstow.

Er betonte, dass die Russen gezielt zivile und administrative Infrastruktur angreifen, um die Menschen einzuschüchtern und das Leben der Grenzgemeinden zu destabilisieren.

Nach Angaben des Leiters der Bezirksverwaltung werden derzeit die Informationen über die Opfer präzisiert.

Beschuss der Region Tschernihiw