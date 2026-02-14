Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Soldat von Omega, der 27 Tage in Gefangenschaft verbracht hatte, wurde durch eine einzigartige Spezialoperation der Nationalgarde in der Region Pokrowsk befreit.

Das Spezialeinsatzzentrum „Omega“ der Nationalgarde im Gebiet Pokrowsk führte eine einzigartige Operation durch und befreite einen Soldaten, der 27 Tage lang in feindlicher Gefangenschaft war.

Quelle: Nationalgarde der Ukraine unter Berufung auf den Kommandeur des Sonderzentrums „Omega“ Pawlo Yatsyuk

Wörtlich: „Das Spezialeinsatzzentrum „Omega“ führte eine einzigartige Operation fast hinter den feindlichen Linien in Richtung Pokrowsk durch. Im Verlauf der Spezialeinsatzoperation wurde ein Soldat von „Omega“ befreit, der 27 Tage lang in feindlicher Gefangenschaft war.“

Direktes Zitat von Yatsyuk: „Der Offizier, Spezialsoldat mit dem Rufzeichen „Karat“, ist bereits auf dem Weg nach Kiew, um dort wegen seiner Verletzungen behandelt zu werden.

Ich bedanke mich für die Unterstützung und Hilfe der Soldaten und der Führung des Sonderkommandos „A“, des Sicherheitsdienstes der Ukraine und der „Chervona Kalyna“ – 14. Brigade der Nationalen Garde des 1. Korps „Azov“. Im Gegensatz zum Angreiferland lassen wir unsere Leute nicht im Stich.“