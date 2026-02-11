Seit Beginn des Krieges sind mehr als 70 Männer beim illegalen Überqueren der Grenze ums Leben gekommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Am häufigsten starben Menschen bei dem Versuch, Flussabschnitte zu überqueren. Die meisten dieser Fälle wurden in den Jahren 2023 und 2024 registriert.

Die staatliche Grenzschutzbehörde verzeichnete seit Kriegsbeginn mehr als 70 Todesfälle bei Versuchen, die Grenze illegal zu überqueren. Dies teilte der Vertreter der staatlichen Grenzschutzbehörde der Ukraine, Andrej Demtschenko, mit.

Er fügte hinzu, dass die meisten dieser Fälle in den Jahren 2023 und 2024 registriert wurden.

Am häufigsten seien Menschen ums Leben gekommen, als sie versuchten, die Grenze über Flussabschnitte zu überqueren, merkte Demtschenko an.

Wir erinnern daran, dass Mitarbeiter des Staatlichen Ermittlungsbüros (State Bureau of Investigations) ein Strafverfahren wegen des Todes eines Wehrpflichtigen eingeleitet haben, der versucht hatte, die ukrainisch-moldawische Grenze im Gebiet Odessa illegal zu überqueren.

Der Staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine meldete einen Rückgang der Versuche, die Grenze illegal zu überqueren.