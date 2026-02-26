Die Regierung hat finanzielle Unterstützung für Menschen und Gemeinden im Falle von Überschwemmungen zugesagt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Regierung bereitet einen Mechanismus zur Unterstützung von Menschen und Gemeinden im Falle von Überschwemmungen vor, insbesondere die Zahlung von Geldhilfen für die Genesung von Kindern und zusätzliche Unterstützung für gefährdete Gruppen.

Dies teilte Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko mit.

„Wir haben eine Sitzung zur Vorbereitung auf die Frühjahrshochwasser zusammen mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten für Wiederaufbau, dem Innenminister, dem Minister für Sozialpolitik und dem Leiter des Staatlichen Katastrophenschutzdienstes abgehalten“, schrieb sie auf Telegram.

Prognosen zufolge wird der Beginn der Überschwemmungen in den zentralen Regionen bereits Ende März erwartet. Die potenzielle Gefahr besteht vor allem für diese Regionen. In den Karpaten und in der Region Odessa könnte die Situation schwieriger sein, so Swyrydenko.

Ihren Angaben zufolge sind in allen Regionen Krisenzentren eingerichtet worden. Es wird ein ständiger Informationsaustausch zwischen der regionalen Militärverwaltung und dem Staatlichen Katastrophenschutzdienst sowie eine rund um die Uhr stattfindende Überwachung der hydrologischen Lage gewährleistet.

„Die Staatliche Notfalldienstbehörde und die Leiter der regionalen Militärverwaltung wurden beauftragt, Reserven an notwendigen Geräten, Treibstoff und Ausrüstung für schnelle Reaktionen und die Beseitigung möglicher Folgen zu bilden“, erklärte sie.

Es werden auch Mechanismen zur Unterstützung von Menschen und Gemeinden im Falle von Überschwemmungen vorbereitet.

„Wir bilden eine Kommission zur Beseitigung der Folgen, zur Hilfe für die Betroffenen, zur Auszahlung von Geldhilfen, insbesondere für die Genesung von Kindern, und zur zusätzlichen Unterstützung gefährdeter Gruppen“, schrieb Swyrydenko.