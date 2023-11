Schlechtes Wetter in der Ukraine: 153 Siedlungen wurden stromlos gemacht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden, am 12. November, waren die Rettungskräfte 48 Mal im Einsatz, um die Folgen des schlechten Wetters in neun Regionen der Ukraine zu beseitigen. Mehr als anderthalb Hundert Siedlungen sind aufgrund von Notfällen in den Stromnetzen immer noch ohne Strom. Dies teilte der Pressedienst des Staatlichen Notdienstes mit.

Rettungskräfte beteiligten sich an der Beseitigung der Folgen des Sturms und des Regens in den Regionen Dnipropetrowsk, Saporischschja, Kirowohrad, Donezk, Tschernihiw, Odessa, Cherson, Mykolajiw und Kiew. Im Laufe des Tages entfernten die Einsatzkräfte 48 umgestürzte Bäume, schleppten sechs Fahrzeuge ab und pumpten 3.635 Kubikmeter Wasser ab.

Nach Angaben von Ukrenergo sind 153 Siedlungen in sieben Regionen (Donezk, Dnipropetrowsk, Cherson, Sumy, Charkiw, Mykolajiw, Tschernihiw) stromlos, wie der staatliche Notdienst mitteilte.

Wir erinnern daran, dass der Staatliche Katastrophenschutzdienst berichtet, dass in den Karpaten der wahre Winter eingekehrt ist.