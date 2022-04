Die russischen Insassen picknickten im Roten Wald in der Nähe des KKW Tschernobyl

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Grenzschutzbeamte in der Tschernobyl-Zone haben festgestellt, dass russische Bewohner im Roten Wald in Häusern leben, die bereits 1986 verlassen wurden, und in dem radioaktiv verseuchten Gebiet Picknicks veranstalten. Dies teilte der Pressedienst des staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine mit.

Grenzschutzbeamte entdeckten und dokumentierten Spuren des Aufenthalts der Eindringlinge in dem Wald in der Nähe des Kernkraftwerks Tschernobyl.

„Diese Menschenfresser ernährten sich nicht nur von Trockenrationen, sondern auch von geplünderten Lebensmitteln. Viele Produkte sahen Orks wahrscheinlich zum ersten Mal in der Ukraine, weil sie versuchten, Brei aus Kaffeebohnen zu kochen. Glauben Sie, dass sie von der Strahlung betroffen waren oder sind die Eindringlinge geistig zurückgeblieben? – schrieb der Pressedienst der GSPU.