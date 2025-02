Schaden von mehr als 1 Milliarde Hrywnja: Russischer General wird verdächtigt, das KKW Tschernobyl geplündert zu haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Gegen einen Generalmajor und stellvertretenden Chef der Strahlenschutztruppen der Russischen Föderation wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Plünderung des Kernkraftwerks Tschernobyl eingeleitet, berichtet die Website der Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine. Den Ermittlungen zufolge war der Verdächtige zusammen mit anderen russischen Militärangehörigen an der Plünderung und Zerstörung von Eigentum im Kernkraftwerk Tschernobyl während der vorübergehenden Besetzung der Anlage vom 24. Februar bis zum 31. März 2022 beteiligt.

Die Eindringlinge plünderten und zerstörten das Eigentum des Kernkraftwerks Tschernobyl, des Strahlen- und Biosphärenreservats Tschernobyl, des nördlichen Waldes, des Ökozentrums und des Zentralen Unternehmens für die Entsorgung radioaktiver Abfälle. Der Schaden an den Unternehmen wird auf über 1,038 Milliarden Hrywnja geschätzt. Zur Erinnerung: Im Dezember kündigten die Länder, die zum Internationalen Kooperationskonto für Tschernobyl beitragen, die Bereitstellung von etwa 7 Millionen Euro für die Entwicklung der Sperrzone von Tschernobyl an.