548 Kinder starben in der Ukraine als Folge der bewaffneten Aggression Russlands - GeneralstaatsanwaltschaftU

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Am Morgen des 27. Mai berichtete die Generalstaatsanwaltschaft über die Zahl der Kinder, die in der Ukraine infolge der bewaffneten Aggression Russlands getötet wurden. Was darüber bekannt ist, welche Daten nach dem Beschuss des Epizentrums in Charkiw veröffentlicht wurden

Mehr als 1.899 Kinder sind in der Ukraine durch die bewaffnete Aggression Russlands ums Leben gekommen. Bis zum Morgen des 27. Mai wurden nach offiziellen Angaben der Jugendstaatsanwaltschaft 548 Kinder getötet und mehr als 1.351 unterschiedlich schwer verletzt.

Dies teilte das Büro des Generalstaatsanwalts mit.

Die meisten Kinder waren in den folgenden Regionen betroffen: Donezk – 532, Charkiw – 378, Cherson – 152, Dnipro – 139, Kiew – 130, Saporischschja – 108, Mykolajiw – 105.

*

am 25. Mai starb ein 12-jähriges Mädchen infolge eines russischen Luftangriffs auf einen Verbrauchermarkt in Charkiw. * Am 25. Mai wurde ein 13-jähriger Junge beim Beschuss von Charkiw verletzt. * Am 26. Mai wurden zwei Jungen im Alter von 9 und 12 Jahren beim Beschuss des Dorfes Bohuslavka, Bezirk Isjum, Region Charkiw, durch russische Angreifer verletzt.