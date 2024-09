Selenskyj traf sich mit dem Präsidenten von Paraguay und rief dazu auf, sich dem Kommuniqué des Friedensgipfels anzuschließen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Während seines Besuchs in den Vereinigten Staaten traf der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in New York mit dem Präsidenten von Paraguay Santiago Peña zusammen. Was bei dem Treffen besprochen wurde

In New York traf der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj mit dem Präsidenten von Paraguay Santiago Peña zusammen, den er aufforderte, sich dem Kommuniqué des Friedensgipfels anzuschließen.

Dies teilte der Pressedienst des Präsidenten der Ukraine mit.

Selenskyj sprach insbesondere über die Situation auf dem Schlachtfeld und die Ergebnisse des ersten Friedensgipfels.

„Sie konnten nicht zu unserem ersten Gipfeltreffen kommen, aber das gemeinsame Kommuniqué liegt zur Unterzeichnung bereit. Sie wissen, dass sich 11 lateinamerikanische Länder dem Eröffnungsgipfel angeschlossen haben, und wir möchten natürlich, dass sich auch Paraguay dem Kommuniqué anschließt“, sagte Selenskyj. Während des Treffens diskutierten die Parteien über regionale und globale Sicherheitsherausforderungen, die Aussichten für Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit sowie den Erfahrungsaustausch im Bergbau und in der Landwirtschaft und wiesen die Teams an, die vielversprechendsten Bereiche für eine Zusammenarbeit zu erkunden.

Der Präsident dankte Paraguay für die Unterstützung der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine.

Am 23. September begann der Zukunftsgipfel im UN-Hauptquartier in New York mit einer Rede von Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Am Sonntag, den 22. September, traf der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in New York (USA) ein, um an Veranstaltungen im Rahmen der Hochrangigen Woche der UN-Generalversammlung teilzunehmen.