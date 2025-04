Leiter der Steuerabteilung in der Region Sumy wegen Bestechung verhaftet: Details

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der Sicherheitsdienst der Ukraine und das State Bureau of Investigation haben mit Hilfe des Leiters des State Tax Service die kriminellen Aktivitäten des Leiters der Abteilung für Verbrauchssteuer-Kontrolle der Hauptabteilung des State Tax Service in der Region Sumy aufgedeckt.

Dies berichtet der Pressedienst des Sicherheitsdienstes der Ukraine.

Demnach war der Beamte an der Erpressung von Bestechungsgeldern von Unternehmern beteiligt.

Den Ermittlungen zufolge erhielt der Angeklagte ein Bestechungsgeld vom Direktor eines Unternehmens, das im Großhandel mit festen, flüssigen und gasförmigen Brennstoffen tätig ist. Im Gegenzug versprach der Beamte, dem Geschäftsmann Lizenzen für den Verkauf von Kraftstoffen zu besorgen.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Beamte seinen Freund als Mittelsmann für die Überweisung des Schmiergeldes engagierte. Der SBU hat die beiden auf frischer Tat ertappt.

Gegen beide Verdächtige wird eine Verdachtsanzeige vorbereitet und es wird über den Erlass einer Ordnungsmaßnahme entschieden. Den Tätern drohen bis zu 10 Jahre Gefängnis und die Beschlagnahmung ihres Eigentums.

Um es kurz zu machen:

Der Sicherheitsdienst und die Nationalpolizei haben den Leiter einer Zollstelle in der Region Lwiw festgenommen, der von Importeuren elektronischer Geräte in die Ukraine Bestechungsgelder angenommen hat. Im Gegenzug half er Geschäftsleuten, die Zollabfertigung zu umgehen und Zahlungen an den Staatshaushalt zu vermeiden.