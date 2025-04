Einer der Leiter des Steuerdienstes Sumyshchyna wurde wegen Bestechung festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Angeklagte hatte vom Direktor des Unternehmens ein Bestechungsgeld erhalten. Der Beamte versprach dem Unternehmer, Lizenzen für den Verkauf von Treibstoff bereitzustellen.

Die Strafverfolgungsbehörden haben die kriminellen Aktivitäten des Leiters der Abteilung für die Kontrolle verbrauchssteuerpflichtiger Waren der Hauptabteilung des staatlichen Steuerdienstes in der Region Sumy aufgedeckt, der an der Erpressung von Schmiergeldern von Unternehmern beteiligt ist. Dies wurde vom Sicherheitsdienst der Ukraine am 3. April berichtet.

Es wurde dokumentiert, wie der Beamte vom Direktor eines Unternehmens, das im Großhandel mit festen, flüssigen und gasförmigen Brennstoffen tätig ist, ein Bestechungsgeld erhielt.

Der Beamte versprach dem Unternehmer, Lizenzen für den Verkauf von Brennstoffen zu besorgen. Um mit dem Direktor des Unternehmens zu kommunizieren und das Schmiergeld zu überweisen, schaltete der Beamte seinen Bekannten als Vermittler ein.

Der Sicherheitsdienst dokumentierte die Annahme der unrechtmäßigen Zuwendung durch den Beamten und nahm ihn zusammen mit dem Mittelsmann während der Schmiergeldübergabe fest.

Beide Angeklagten bereiten sich auf eine Verdachtskündigung vor – Annahme eines Angebots, Versprechens oder Empfangs eines unrechtmäßigen Vorteils durch einen Beamten. Den Angreifern drohen bis zu 10 Jahre Gefängnis mit Beschlagnahmung des Vermögens.

Über die Wahl einer Präventivmaßnahme wird derzeit entschieden. Es werden Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt, um alle Schuldigen zu identifizieren und vor Gericht zu bringen.

