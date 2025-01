Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In Kiew hat ein Soldat, der verdächtigt wird, sich unerlaubt von der Truppe entfernt zu haben, einen Mitarbeiter des State Bureau of Investigation mit einem Messer angegriffen und verletzt, der Mann wurde von der Polizei festgenommen.

Quelle: Kiewer Polizei, Kommunikationsberaterin des State Bureau of Investigation Tetiana Sapian in einem Kommentar an Ukrajinska Prawda

Einzelheiten: Mitarbeiter des State Bureau of Investigation haben Ermittlungsmaßnahmen am Wohnort eines 28-jährigen Kiewers durchgeführt. Während des Gesprächs mit den Polizeibeamten ergriff der Angreifer ein Küchenmesser und griff plötzlich den Ermittler des State Bureau of Investigation an, stach auf ihn ein und flüchtete. Daraufhin nahmen Polizeibeamte unter Beteiligung von KORD-Spezialkräften den Angreifer fest.

** Sapians direkte Ansprache*: „Das Präsidium tut alles, um sicherzustellen, dass die Militärs, die die Einheit ohne Erlaubnis verlassen haben, zurückkehren und ihren Dienst ohne Konflikte mit dem Gesetz fortsetzen, aber das bedeutet nicht, dass sie mit kaltem Stahl angegriffen werden können. Sie erfüllen ihre direkten Pflichten.“

Details: Nach Angaben der Ukrajinska Prawda ereignete sich der Vorfall vor kurzem. Ermittler der Obolon-Polizeibehörde, die unter der Verfahrensaufsicht der Kiewer Spezialstaatsanwaltschaft für die Verteidigung der Zentralregion stehen, meldeten dem Beschuldigten den Verdacht nach Artikel 348 des Strafgesetzbuches der Ukraine – versuchter Mord an einem Vollzugsbeamten im Zusammenhang mit der Ausübung seiner Dienstpflichten.

Das Gericht nahm den Mann ohne das Recht auf Freilassung gegen Kaution in Gewahrsam. Ihm drohen bis zu fünfzehn Jahre Gefängnis oder lebenslange Haft.