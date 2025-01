Marinekommandeur antwortet auf Bezuglyis Anschuldigungen über "Boni für Generäle"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Kommandeur der ukrainischen Marine Olexij Neizhpapa hat der Abgeordneten Mariana Bezuhlya geantwortet, die ein Dokument über Geldprämien veröffentlicht hat, die sie als „Generalsprämien“ bezeichnet.

Quelle: Neizhpapa auf Facebook, Bezuhlya auf Telegram

Einzelheiten: Am Mittwoch veröffentlichte Bezuglya Screenshots von Dokumenten über Bargeldprämien, die sie als „Generalsprämien“ bezeichnete.

Direkte Rede: Bezuhla: „Übrigens, über die Boni der Generäle. „Ukrposhta, weinen Sie?“

Einzelheiten: Neizhpapa sagte, dass er, nachdem er „eine Erwähnung seiner Person in einem der veröffentlichten Dokumente in einem sozialen Netzwerk“ gesehen hatte, es für angebracht hielt, die Verwendung des jährlichen Bonusfonds zu kommentieren.

Direkte Rede: Nizhpapa: „Als Oberbefehlshaber der Marine der Streitkräfte der Ukraine habe ich die Befugnis, Soldaten auf Vorschlag der Kommandeure mit Geldprämien zu belohnen.

So konnte ich im vergangenen Jahr aus einem Fonds von 1,2 Millionen Hrywnja 223 Angehörige der ukrainischen Marine aller Kategorien – Matrosen, Unteroffiziere, Unteroffiziere und Offiziere – belohnen.“

Einzelheiten: Was sein Einkommen betrifft, so sagte Neizhpapa, so ist es in seiner offiziellen Erklärung angegeben.