Im vergangenen Jahr haben Ausländer mehr als 1.100 Unternehmen in der Ukraine eröffnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die meisten Unternehmen wurden von Bürgern aus der Türkei, Polen und den USA eröffnet, vor allem in Kiew, Lwiw und Odessa.

Im Jahr 2024 haben Ausländer in der Ukraine 1109 neue Unternehmen angemeldet, das sind 24% weniger als im Vorjahr. Dies geht aus den Daten von Opendatabot hervor.

Unternehmen wurden in der Ukraine von Bürgern aus 78 Ländern eröffnet. Am häufigsten wurden Unternehmen von Bürgern aus der Türkei (201 Geschäftsprojekte), Polen (90) und den USA (89) registriert.

Fast die Hälfte der neuen ausländischen Unternehmen konzentriert sich in Kiew – 542. Danach folgen die Region Lwiw (137 Unternehmen) und die Region Odessa (122 Unternehmen).

Am häufigsten sind ausländische Unternehmen in der Ukraine im Großhandel (255 Unternehmen, 23%), in der Computerprogrammierung (109 Unternehmen, 9,8%) und im Immobiliengeschäft (86 Unternehmen, 7,8%) tätig.

Unter den registrierten Unternehmen befinden sich solche, die mit bekannten ukrainischen Finanz-Industrie-Gruppen (FIGs) verbunden sind.

Zum Beispiel ist das Unternehmen Ombri Electrical Energy Co. Limited ist im Besitz eines griechischen Staatsbürgers, gehört aber zur Levochkin-Familiengruppe. AP Bioenergy Complex ist im Besitz von Bürgern der USA und Österreichs, aber das Unternehmen ist mit dem Konzern AVEK verbunden, der zur Feldman-Gruppe gehört.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im schweizerischen Davos ein Treffen mit Topmanagern und Eigentümern großer US-amerikanischer und europäischer Unternehmen abhielt, bei dem sie über die Anwerbung von Investitionen in der Ukraine diskutierten.