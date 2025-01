Die neuen Blöcke des KhNPP werden mit amerikanischem Kernbrennstoff betrieben, Energoatom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Blöcke 3 und 4 des KKW Chmelnyzky werden wie alle anderen Kernkraftwerke in der Ukraine mit Kernbrennstoff betrieben, der auf der Technologie des US-Unternehmens Westinghouse basiert.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des staatlichen Unternehmens Energoatom.

„100% aller Käufe seit 2022 wurden von dem amerikanischen Unternehmen Westinghouse getätigt. Die Blöcke 3 und 4 des KKW Chmelnyzky werden ausschließlich mit Brennstoff des amerikanischen Unternehmens Westinghouse oder mit Brennstoff betrieben, der in der Ukraine mit Hilfe von Westinghouse-Technologie hergestellt wurde, wie alle anderen in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke“, so das Unternehmen in einer Erklärung.

Die Verwendung von amerikanischem Brennstoff ist in dem Gesetzentwurf Nr. 11146 der Regierung ausdrücklich vorgesehen. Darin heißt es ausdrücklich, dass die neuen KhNPP-Blöcke ausschließlich mit Kernbrennstoff betrieben werden sollen, der mit amerikanischer Technologie hergestellt wurde.