Die Aktivität der russischen Armee im Sektor Wremiwsk hat sich verdreifacht - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Samstag, den 15. Juni, fanden 91 Kampfhandlungen an der Front statt. Am angespanntesten blieb die Lage im Pokrovske-Sektor. Gleichzeitig hat sich die Aktivität der russischen Angreifer im Sektor Vremivsk verdreifacht

Bis 22.00 Uhr am Samstag fanden 91 Kampfhandlungen an der Front statt. Die Lage im Pokrowsker Sektor blieb den ganzen Tag über am angespanntesten.

Dies meldete der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in einer abendlichen Zusammenfassung.

Im Laufe des Tages hat die russische Armee mit 48 Kampfflugzeugen zwei Raketen- und 39 Luftangriffe auf ukrainisches Territorium geflogen und 423 Kamikaze-Drohnen eingesetzt. Das russische Militär hat mehr als 3.000 Mal mit verschiedenen Waffentypen auf Stellungen der ukrainischen Truppen und bewohnte Gebiete geschossen.

Im Sektor Charkiw wehrten die ukrainischen Verteidiger sechs Versuche der russischen Angreifer erfolgreich ab, ihre Position in den Gebieten Wowtschansk und Tichyne zu verbessern.

In den Sektoren Kupjansk und Lyman stieg die Gesamtzahl der Gefechte auf 15. Die russische Armee versuchte, die ukrainischen Verteidigungskräfte aus ihren Stellungen in den Gebieten Petropawliwka, Pischtschane, Andrijwka, Hrekiwka, Makiwka, Nevsky und Serebryanskij Wald zurückzudrängen. 12 Angriffe wurden abgewehrt und drei Feuergefechte in den Gebieten von Hrekivka und Nevske dauern an. Die Situation ist unter Kontrolle der ukrainischen Verteidiger.

