Die Stromleitung zum Kernkraftwerk Tschernobyl ist erneut beschädigt worden

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Wie der Pressedienst von Ukrenergo am Montag, den 14. März, mitteilte, wurde die Hochspannungsleitung, die das Kernkraftwerk Tschernobyl und Slawutytsch versorgt, erneut von russischen Truppen beschädigt.

„Die Leitung, die das KKW Tschernobyl und Slavutich versorgt, wurde von den Besetzern erneut beschädigt, nachdem das Reparaturteam von Ukrenergo sie repariert hatte“, heißt es in der Erklärung.

Das Unternehmen erklärte, dass die Leitung am Vortag um 19:07 Uhr nach den Reparaturarbeiten unter Spannung gesetzt wurde und die Stromversorgung der Infrastruktur des KKW ChNPP und von Slavutich wieder aufgenommen wurde.

„Diese Arbeiten konnten jedoch nicht abgeschlossen werden, weil die Bewohner die Leitung bald wieder beschädigten. Das Reparaturteam von Ukrenergo war gezwungen, erneut in das besetzte Gebiet in der Nähe des KKW Tschernobyl zu reisen, um nach neuen Schäden zu suchen und diese zu beseitigen“, heißt es in dem Bericht.

Ukrenergo erinnert daran, dass das KKW Tschernobyl eine wichtige Anlage ist, die nicht ohne eine zuverlässige Stromversorgung bleiben kann, und dass auch die Stromversorgung der Einwohner von Slavutich von der Leitung abhängt, die das Kernkraftwerk versorgt.

„Daher ist der ungehinderte und schnelle Zugang der Ukrenergo-Reparaturteams zu dieser Strecke für Inspektionen und Reparaturen nicht nur für die ukrainischen Verbraucher, sondern auch für ganz Europa äußerst wichtig. Dies wird dazu beitragen, eine Wiederholung der Katastrophe von Tschernobyl zu vermeiden und das Leben und die Gesundheit der Menschen zu retten, die Opfer einer solchen Katastrophe werden könnten“, fügte Ukrenergo hinzu.

Am Vortag hatte Energoatom mitgeteilt, dass die Spezialisten von Ukrenergo die Reparaturarbeiten an der 330-kV-Leitung Lesnaja-Tschaes abgeschlossen und die Stromversorgung des KKW Tschernobyl und der Stadt Slawutytsch wieder aufgenommen haben.

Zuvor hatte der ukrainische Geheimdienst berichtet, der russische Präsident Wladimir Putin habe den Befehl gegeben, einen Terroranschlag auf das Kernkraftwerk Tschernobyl vorzubereiten.