Einem Ordnungshüter aus Bukowyna, der Wehrdienstverweigerern geholfen hat, sich der Mobilisierung nach Rumänien zu entziehen, wird der Prozess gemacht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Voruntersuchung gegen einen Ordnungshüter aus der Region Czernowitz, der Wehrpflichtigen geholfen hat, die Grenze zu Rumänien illegal zu überqueren, ist abgeschlossen. Die Anklageschrift wurde an das Gericht weitergeleitet. Dies teilte das State Bureau of Investigation am 16. Januar mit.

Es wird festgestellt, dass er seit Juli 2024 „Kunden“ an einem vereinbarten Ort traf und mit seinem eigenen Auto zu einem der Dörfer an der Grenze zu Rumänien brachte. Er würde die Männer dann persönlich durch den Wald über die Grenze bringen. Die Kosten für diese Dienstleistung betrugen 6.000 Euro pro Person.

Der Angeklagte wurde am 15. September 2024 festgenommen, als er von einem der Wehrpflichtigen, der das Land verlassen wollte, Geld erhielt.

Der Gesetzeshüter wird des illegalen Transfers von Personen über die Staatsgrenze beschuldigt. Ihm droht eine Freiheitsstrafe von bis zu 9 Jahren.

Der Angeklagte hat sich für eine freiheitsentziehende Maßnahme in Form von Untersuchungshaft mit der Möglichkeit einer Kaution entschieden.

Foto: State Bureau of Investigation

Erinnern Sie sich an den Strafverfolgungsbeamten, der die Einkünfte aus der Passage von Männern im wehrpflichtigen Alter über den Transitabschnitt der Straße mit Moldawien organisierte.

Ein Grenzschutzbeamter aus Tschop wurde ebenfalls festgenommen, der gegen Geld half, wehrpflichtige Männer über die Grenze zu Ungarn zu bringen.