Die Ukraine wird von russischen Schahed-Drohnen angegriffen: Wo bleibt die Drohung mit Streiks?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Russische Terroristen greifen die Ukraine in großem Stil mit Schahed-Drohnen an. In einer Reihe von Regionen wurde ein Luftalarm ausgerufen, und die Luftverteidigungskräfte sind im Einsatz.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

Die ersten Drohnen begannen nach 20:00 Uhr aus dem Osten und Süden in den ukrainischen Luftraum einzufliegen.

Später waren in Dnipro und Charkiw eine Reihe von Explosionen zu hören. An den Orten, an denen die Drohnen ankamen, brachen Brände aus.

Später schossen die Luftabwehrkräfte alle feindlichen Luftziele ab.

Um 00:27 Uhr meldete das Militär jedoch den Einflug neuer Gruppen von Angriffsdrohnen über der Region Cherson in Richtung der Region Dnipro. Später wurde berichtet, dass sich die Drohnen in Richtung Krywyj Rih bewegten.

Mehrere Angriffsdrohnen sind auch aus dem Nordosten in die Ukraine eingedrungen und bewegen sich auf die Stadt Sumy zu.

Um 01:22 Uhr sah die Luftalarmkarte der Ukraine wie folgt aus: .*

.*

Quelle: Luftalarmkarte der Ukraine (https://t.me/povitryanatrivogaaa)

Russische Luftangriffe

Die russische Armee greift weiterhin ukrainische Städte und Ortschaften mit Angriffsdrohnen, Lenkbomben und ballistischen Raketen an.

Insbesondere haben die russischen Invasoren Charkiw in großem Umfang mit Drohnen angegriffen. Es gab 20 Explosionen und Brände in der Stadt, und es gab Opfer.

Die Invasoren griffen auch Dnipro mit Drohnen an. In der Stadt brachen Brände aus und es gab Opfer.

Am Nachmittag des 8. April schlugen die russischen Invasoren ein Erholungszentrum in der Region Charkiw mit ballistischen Raketen ein. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt.

Nach Angaben der Luftwaffe haben die Russen in der vergangenen Nacht mehr als 40 UAVs verschiedener Typen in Richtung Ukraine abgeschossen.