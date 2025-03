Scanner für die Zollkontrolle von Güterwaggons werden in der Ukraine erscheinen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die ersten Scanner für die Zollkontrolle von Eisenbahnwaggons in der Ukraine werden an den Bahnhöfen Mostyska-2 und Yagodyn an der Grenze zu Polen installiert.

Dies teilte der Pressedienst des staatlichen Zolldienstes mit.

Es ist geplant, sie bis Ende 2025 zu installieren.

Es wird darauf hingewiesen, dass auch Verhandlungen über die Installation ähnlicher Systeme an der Grenze zur Slowakei und zu Rumänien geführt werden.

Die Frachtscanner werden eine nicht-intrusive Kontrolle ermöglichen (ohne dass die Waggons physisch geöffnet werden müssen), um die Übereinstimmung des Inhalts mit den Deklarationen zu überprüfen und Schmuggelware zu entdecken.

Dies dürfte die Zollverfahren beschleunigen und die Aufdeckung von Verstößen verbessern.

Die Scanner werden rund um die Uhr in einem automatisierten Modus mit bidirektionaler Scanfunktion arbeiten.

Die Technologie wird es ermöglichen, selbst kleine, in der Struktur der Waggons versteckte Gegenstände (z.B. im Boden oder in den Wänden) aufzuspüren und die Materialien anhand ihrer Struktur zu identifizieren.

Um es kurz zu machen:

Die staatliche Zollbehörde hat fünf hochmoderne mobile Röntgenscanner erhalten, die helfen werden, versteckte Waren in Fahrzeugen aufzuspüren.