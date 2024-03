Schmyhal hat einen Arbeitsbesuch in Belgien begonnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal hat einen Arbeitsbesuch in der belgischen Hauptstadt Brüssel begonnen. Darüber berichtete der Regierungschef am Mittwoch, den 20. März in Telegram.

„Wir beginnen den Besuch in Brüssel mit guten Nachrichten. Das Europäische Parlament und der Europäische Rat haben sich vorläufig darauf geeinigt, die Einfuhr ukrainischer Waren ohne Zölle und Kontingente bis Juni 2025 zu verlängern“, schrieb er.

Laut Schmyhal wird die „wirtschaftliche Visafreiheit“ es der Ukraine ermöglichen, die Dynamik der inländischen Exporte aufrechtzuerhalten, die ukrainischen Produzenten zu unterstützen und die Grundlage für eine weitere Integration in den EU-Binnenmarkt zu stärken.

„Wir erwarten, dass das Europäische Parlament bereits im April die vereinbarten Regelungen billigen wird“, fügte der Regierungschef hinzu.

Am Vortag besuchte Denys Schmyhal Luxemburg, wo er sich mit seinem Amtskollegen Luc Frieden traf. Eines der Hauptthemen war die Beschlagnahmung von eingefrorenen russischen Vermögenswerten.