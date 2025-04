Der Bojkott ist abgesagt: USA nehmen doch noch an Ramstein teil, AFP

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Vereinigten Staaten werden doch an einem Treffen der Kontaktgruppe zur Verteidigung der Ukraine, dem so genannten Ramstein-Format, teilnehmen, das am 11. April in Brüssel stattfinden soll.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf AFP.

Der Publikation zufolge werden die Vereinigten Staaten bei dem Treffen in Ramstein durch Verteidigungsminister Pete Hagel vertreten sein, allerdings aus der Ferne.

„Minister Hagel plant, am Freitag, den 11. April, über eine Videoverbindung an der UDCG-Sitzung teilzunehmen“, sagte ein Pentagon-Sprecher gegenüber AFP unter der Bedingung der Anonymität.

Die Erklärung kam nach Berichten über einen möglichen Bojkott des Treffens durch Haganset. Sowohl vor als auch nach seiner Ernennung zum Verteidigungsminister hat er wiederholt erklärt, dass er das Geld, das die USA zur Unterstützung der Ukraine ausgeben, für weitgehend verschwendet hält.