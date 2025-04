Russen griffen Odessa mit Drohnen an: Infrastruktur beschädigt, Verletzte gemeldet - Regionale Militärverwaltung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht zum 23. April haben russische Truppen einen weiteren Angriff mit Angriffsdrohnen in Odessa durchgeführt. Der Angriff beschädigte zivile Objekte in den Vororten von Odessa, verursachte Brände und Verletzte.

Quelle: Leiter der regionalen Militärverwaltung von Odessa Oleh Kiper

Einzelheiten: Nach Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung haben feindliche Drohnen zivile Infrastruktur in den Vororten von Odessa getroffen. Infolge des Angriffs brach eine Reihe von Bränden aus.

Direkte Rede: „Nach vorläufigen Informationen wurden durch den russischen Angriff mit Angriffsdrohnen zwei Menschen verletzt.“

Einzelheiten: Informationen über das Ausmaß der Zerstörung und die genaue Zahl der Verletzten werden noch geklärt.

