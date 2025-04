Trump hofft, dass die Ukraine und Russland nächste Woche eine Vereinbarung treffen und "ein Vermögen machen"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

US-Präsident Donald Trump hat die Hoffnung geäußert, dass Russland und die Ukraine nächste Woche „einen Deal“ machen und große Geschäfte mit den USA machen werden.

Quelle: Trump auf seinem Konto bei Truth Social

Direkte Ansprache: „Ich hoffe, dass Russland und die Ukraine in dieser Woche (die Woche beginnt in den USA am Sonntag – Anm. d. Red.) eine Vereinbarung treffen werden.

Beide Länder werden anfangen, große Geschäfte mit den Vereinigten Staaten von Amerika zu machen, die wohlhabend sind, und ein Vermögen verdienen!“

Einzelheiten: Ein paar Minuten zuvor schrieb er außerdem: „Die goldene Regel des Verhandelns und des Erfolgs: Wer das Gold hat, macht die Regeln.“ Es ist jedoch nicht bekannt, ob sich dieser Beitrag auf die folgende Nachricht über die Ukraine und Russland bezieht.