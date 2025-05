Selenskyj: Ich werde am Donnerstag persönlich auf Putin in der Türkei warten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, er werde am Donnerstag, den 15. Mai, persönlich in der Türkei auf den russischen Diktator Wladimir Putin warten.

Dies meldete RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des ukrainischen Präsidenten.

„Wir erwarten morgen einen vollständigen und dauerhaften Waffenstillstand, um die notwendige Grundlage für die Diplomatie zu schaffen. Es hat keinen Sinn, das Töten in die Länge zu ziehen. Ich werde am Donnerstag in der Türkei auf Putin warten. Persönlich“, betonte er.

Der Präsident fügte hinzu, er hoffe, dass die Russen dieses Mal nicht nach Gründen suchen würden, warum sie es nicht tun könnten.

