Der Bürgermeister von Luzk wurde durchsucht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Grund für die Durchsuchung ist noch unbekannt. Der Bürgermeister versicherte, dass keine Gegenstände oder Dokumente bei ihm beschlagnahmt wurden.

Mitarbeiter des Nationalen Antikorruptionsbüros haben am 19. Dezember den Bürgermeister von Luzk, Ihor Polishchuk, durchsucht. Dies sagte er in einem Kommentar gegenüber Wolhynienskie Novosti.

Ihm zufolge wurden keine Besitztümer oder Dokumente beschlagnahmt, er hat keinen verfahrensrechtlichen Status.

„Die Mitarbeiter des Nationalen Antikorruptionsbüros haben sich korrekt und professionell verhalten, es gibt keine Anmerkungen zu ihrer Arbeit“, sagte Polischuk.

Später, bei einem Briefing für Journalisten, bestätigte er, dass die Durchsuchungen am Morgen an seinem Wohnort und im Stadtrat stattgefunden haben.

Er bedankte sich bei den Mitarbeitern des Nationalen Antikorruptionsbüros für ihr korrektes Verhalten und fügte hinzu, dass es keine Verdachtsmomente oder Verwicklungen von ihm als Zeuge in dem Fall gebe.

„Ich bin nicht in diesen Fall verwickelt und die Ermittlungen werden dies feststellen. Ich erkläre mich bereit, bei der Untersuchung des Falles zu helfen“, erklärte Polischuk.

Keine Details des Bürgermeisters nicht zur Verfügung stellen.

Wir werden daran erinnern, am 9. Dezember, wählte der Oberste Anti-Korruptions-Gericht eine Maßnahme der Zurückhaltung Volksvertreter Anna Skorokhod, die der Anstiftung zur Bestechung für die Anwendung von Sanktionen des Rates der nationalen Sicherheit und Verteidigung auf das Unternehmen verdächtigt wird. Sie wurde später gegen Kaution freigelassen.

